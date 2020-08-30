شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الودائع المصرفية فى اليونان خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدت أزمة فيروس كورونا إلى ظاهرة متناقضة على ما يبدو تتمثل في الزيادة الكبيرة في الودائع المصرفية اليونانية في فترة انخفاض النشاط الاقتصادي.

وأظهرت أحدث البيانات ارتفاعًا في الودائع الخاصة في اليونان ومنطقة اليورو بشكل عام بعد مارس، عندما تم اتخاذ الإجراءات الأولى للحد من انتشار كوفيد 19.

ووفقًا لبيانات بنك اليونان والبنك المركزي الأوروبي ، زادت الودائع الخاصة في يوليو في اليونان ومنطقة اليورو بنسبة 9.5٪ و 10.3٪ على التوالي ، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ أكثر من عقد.

ويفسر هذا التطور التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد من قبل الحكومات في اليونان وأماكن أخرى في منطقة اليورو وكذلك تدابير البنك المركزي الأوروبي لتعزيز السيولة.

ويرجع ذلك أيضًا إلى حد كبير إلى انخفاض الاستهلاك المنزلي ، حيث تم إغلاق أجزاء من الاقتصاد - من المقاهي والمطاعم إلى الفنادق - أثناء الحجر الصحي ، وتأجيل الأعمال ، كما هو الحال في مثل هذه الحالات ، تنفيذ الاستثمار خططهم حتى يتم توضيح الوضع.

وعززت نسبة كبيرة من الأسر والشركات سيولتها من خلال زيادة ودائعها المصرفية الحالية ، والتي يمكن سحبها على الفور.

يمكن أن تكون الودائع المتزايدة بمثابة دعم للشركات والأسر للوفاء بالتزاماتها تجاه الجمهور والبنوك التي تم تعليقها أثناء الوباء أو لتلبية احتياجاتهم للشعور بمزيد من الأمان.

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يمكنهم أيضًا تمويل زيادة استهلاكهم أو استثمارهم، إلى الحد الذي يحدث فيه هذا الأخير، ومن المتوقع أن يتعزز انتعاش الاقتصاد الذي يحدث بعد رفع الحجر الصحي في كل من اليونان ومنطقة اليورو.

تُظهر البيانات أن ودائع الأسر والشركات زادت في اليونان بشكل شبه موحد بالقيمة المطلقة مقارنة بالعام الماضي ، لكن النسبة المئوية كانت أكبر بالنسبة للشركات التي لديها حصة أصغر بكثير من إجمالي الودائع الخاصة.

وزادت ودائع الأسر المعيشية في يوليو بمعدل سنوي قدره 6٪ ، بينما كان معدل النمو المقابل في منطقة اليورو أعلى قليلاً (7.4٪). وقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم التوظيف والدخل في هذا التطور ، وكذلك إجراءات تعليق الالتزامات تجاه السلطات الضريبية والصناديق والبنوك. زادت الأسر المعيشية الودائع تحت الطلب والادخار بمقدار 511 مليون يورو و 579 مليون يورو في يوليو ، على التوالي ، مع تقليل ودائعهم لأجل ، والتي تقدم ، وإن كانت منخفضة ، معدل فائدة ، بـ 421 مليون يورو. كان التطور مشابهًا في منطقة اليورو ، حيث زادت الأسر الودائع تحت الطلب والادخار بمقدار 50 و 9 مليار يورو على التوالي ، بينما خفضت الودائع لأجل بمقدار 6 مليارات يورو.

كما زادت ودائع الشركات اليونانية بمعدل سنوي قدره 28.7٪ في يوليو، وتعكس هذه المساعدة ، بالإضافة إلى إجراءات تعليق التزاماتها تجاه الجمهور والبنوك ، إجراءات لتعزيز السيولة لديها ، مثل السلف واجبة السداد والقروض التي تضمنها الحكومة.

ونمت القروض التجارية بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة ، لتصل إلى 6.5٪ على أساس سنوي في يوليو ، وفقًا لأرقام بنك إنجلتراـ و زادت الشركات كل من الودائع تحت الطلب (بنحو 1.4 مليار يورو) والودائع لأجل بمقدار 1.1 مليار يورو في يوليو.

على التوالي ، في منطقة اليورو ، زادت الشركات الودائع تحت الطلب والودائع لأجل بنسبة 21.4٪ و 27.2٪ على التوالي.