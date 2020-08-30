بورصة البحرين أجازة يومين بمناسبة ذكرى عاشوراء.. واستئناف العمل الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة البحرين، أنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1442هـ، سوف تعطل البورصة رسمياً يومي الأحد والإثنين الموافق 30 و31 أغسطس 2020، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020.
وارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 1.89% رابحاً 25.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة.
وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 9.14%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.20% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.24%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.94%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.12%.
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