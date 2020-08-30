شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 30-8-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر إذ سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم سعر يتراوح بين 862 إلي 865 جنيها للجرام، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب.



أسعار الذهب عقب ارتفاعها: أسعار الذهب عقب ارتفاعها:

عيار 18 : 741.40 جنيه.

عيار 21 : 865 جنيها.

عيار 24 : 988.55 جنيه.

الجنيه الذهب : 6920 جنيها.

السعر العالمي : 1964 دولار.

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وكانت التوقعات تشير هذا الأسبوع إلي ارتفاع أسعار الذهب بسوق الصاغة في مصر، وذلك على خلفية استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً والتي تخطت حاجز 1950 دولارا عقب هبوط الخميس الماضي ثم ارتفاع بالتعاملات المسائية نفس اليوم لتشهد تذبذب ملحوظ طوال تعاملات نهاية الأسبوع.

وارتفع الذهب نحو 1% بختام تعاملات الجمعة، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 1.3 بالمئة يوم الخميس. وربح الذهب نحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1954.10 دولار.

وتقلبت الأسعار بين ارتفاع بنسبة واحد بالمئة وانخفاض بنسبة اثنين بالمئة يوم الخميس قبل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبعدها.

ويستفيد الذهب عادة من أسعار الفائدة المنخفضة، إذ أنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا وتضغط على الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وألقى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكوك على تعافي الاقتصاد سريعا وحفز البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية، مما ساعد الذهب على الارتفاع بنحو 28 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.3% إلى 27.40 دولار للأوقية وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.3%.

وصعد البلاتين 0.4%ة إلى 932.58 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 % إلى 2184.21 دولار.