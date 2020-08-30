شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفتان بريطانيتان: مسئولو الخزانة البريطانيون يضغطون لزيادة الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت صحيفتان بريطانيتان كبيرتان أن مسؤولي الخزانة يضغطون من أجل زيادة الضرائب لسد الفجوات في المالية العامة للدولة بسبب جائحة فيروس كورونا.

نشرت صحيفة صنداي تلجراف أن تلك الزيادة ستتيح لوزارة المالية جمع ما لا يقل عن 20 مليار جنيه استرليني (26.70 مليار دولار) سنويا، وقد يدخل بعضها حيز التنفيذ في ميزانية نوفمبر.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن المسؤولين يضعون خططا لفرض ضرائب لجمع 30 مليار استرليني من الأثرياء والشركات ومعاشات التقاعد والمساعدات الأجنبية.

وقالت صنداي تايمز إن الحكومة تخطط في ميزانيتها لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الشركات.

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وتابعت أن وزير المالية ريشي سوناك يدرس اقتراحا لرفع ضريبة الشركات إلى 24 بالمئة من 19 بالمئة لجمع 12 مليار استرليني العام المقبل، تزيد إلى 17 مليارا في 2023-2024.

ولم ترد الخزانة حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات صدرت الشهر الجاري أن تعافي اقتصاد بريطانيا من صدمة الجائحة يكتسب زخما، لكن اقتراض الحكومة تجاوز التريليوني استرليني في حين تتصاعد المخاوف من فقد الوظائف مستقبلا.

ومازال أمام الاقتصاد طريق طويل للتعافي بعدما انكمش بمعدل غير مسبوق بلغ 20 بالمئة في الربع الثاني من العام، في أكبر تراجع لأي دولة كبيرة.

كان سوناك قال في السابق إن بعض الضرائب ستزيد على المدى المتوسط.