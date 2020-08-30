شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية السعودية تطلق سوق المشتقات المالية اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن تطلق السوق المالية السعودية "تداول" سوق المشتقات المالية اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020.

وأوضحت "تداول" في بيان سابق نشر على موقعها الإلكتروني أن ذلك سيمثل بدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.

وتم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر "إم تي 30 " أساسا لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.

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وتعتزم تداول إطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية" والتي ستعتمد على مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30).

كما تعتزم تداول إطلاق منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية كجزء من استراتيجيتها لتقديم المنتجات والخدمات للمتعاملين في السوق.

وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أعلنت مطلع العام الجاري اعتماد قواعد وإجراءات تداول وعضوية سوق المشتقات المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات يكون اعتباراً من تاريخ 20/5/1441 هـ الموافق 15/1/2020.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد أصدر قراره بالترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" لتزاول في المملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية، وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل.