شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة السعودية: العربات المتنقلة ملزمة بتنفيذ قرار الدفع الإلكتروني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أن العربات التجارية المتنقلة ملزمة بقرار الدفع الإلكتروني، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أمس الأول، على كافة نقاط البيع في المملكة.

وقال الحسين إن المرحلة الخامسة من الإلزام بالدفع الإلكتروني، التي انطلقت في نهاية شهر يوليو الماضي، شملت المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافتيريات وسيارات بيع الأغذية (الفود ترك)، ومحال بيع العصائر والآيسكريم، بحسب صحيفة عكاظ.

وبين الحسين أن أصحاب المنشآت يعطون مدة كافية، اعتباراً من الإعلان عن القرار إلى بدء تطبيق المخالفات، وفي حال التأخر من قبل مقدم الخدمة فإن على صاحب المنشأة المبادرة في التقدم على مقدم خدمة آخر، أو رفع شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال "ساما تهتم".

ومؤخرا، كشف المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ، أن عدد أجهزة الدفع العاملة حتى نهاية يوليو الماضي، في كافة منافذ البيع حول المملكة بلغ حوالى 560 ألف جهاز تخدم كافة القطاعات التجارية.

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وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أيام، تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

ومشروع مقدمي خدمات المدفوعات يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مطلع العام الجاري، طرحَ مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة.