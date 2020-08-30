شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي: الاستثمارات النسائية تستحوذ على 1% من استثمارات القطاع الصناعي بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدر خالد السالم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حجم الاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي بنحو 1% في مختلف المدن الصناعية بالمملكة.

وأرجع ذلك لخوف المرأة من الدخول في الاستثمارات الصناعية، إضافة لحاجة الاستثمارات الصناعية للخبرة التي يمتلكها المستثمرون من رجال الأعمال، بحسب صحيفة عكاظ.

وكشف أن الوزارة تسعى للانتهاء من المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الأولى في الدمام في أبريل 2021، والمصانع الجاهزة الصغيرة التي تتجاوز 200 متر مربع تعتبر التجربة الأولى بالمملكة.

وأشار إلى أن هذه المصانع ستتاح للمستثمرات في العديد من الصناعات، واختيار المدينة الصناعية الأولى بالدمام يأتي استجابة لرغبة سيدات الأعمال كونها قريبة من النطاق العمراني.

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يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تسعى لإطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.

وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية مؤخرا، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة خلال شهر يوليو الماضي، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.