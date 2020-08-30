شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية السعودية تصدر قرارًا بتوطين 20% من خريجي كليات الهندسة في الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر وزير حقيبة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بتعيين "توطين" 20% من خريجي كليات الهندسة في الجامعات السعودية في الشركات والمنشآت السعودية العملاقة.

ويُعمل بهذا القرار بالتوافق مع ما صدر من قرارات وزارية سابقة خاصة بالتوطين أو مُنظِّمة لتوطين المهن، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة أم القرى.

وبحسب القرار فإن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشأة بتنفيذ هذا القرار، ويطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة بنود هذا القرار العقوبات الواردة في الدليل الإجرائي.

ويعتبر الدليل الإجرائي جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدور هذا القرار. كما ينشر هذا القرار مع الدليل الإجرائي في موقع الوزارة الإلكتروني. ونص القرار على أن على نائب الوزير العمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

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وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة في مطلع العام الجاري أنها تعكف على توطين عدة مهن في القطاع الخاص خلال العام الجاري، من إجمالي المهن الموجودة بالسوق البالغ عددها نحو 3000 مهنة.

وكشفت الوزارة في منتصف شهر ديسمبر الماضي، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعود هذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.