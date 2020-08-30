شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية تدعو الشركات للمنافسة على تشغيل مبنى ميناء الملك عبدالعزيز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت الجمارك السعودية الشركات المختصة للتقدم على منافسة لتشغيل مبنى ميناء الملك عبدالعزيز.

وقالت مؤسسة الجمارك بالمملكة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تدعو الشركات المختصة في مجال نظافة وصيانة وتشغيل المباني للتقديم على منافسة تطوير مشروع نظافة وصيانة وتشغيل مبنى إدارة جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وملحقاته وفق التفاصيل الواردة في منصة "اعتماد".

يشار إلى أن مؤسسة الجمارك السعودية أصدرت في مطلع الشهر الجاري تعميما على جميع منافذها البرية، يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات، وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحمل سلعا تكون وجهتها النهائية المملكة، والاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.

ومع بدء تلك الجائحة، كشفت مؤسسة الجمارك السعودية عن تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة 30 يومًا وذلك ابتداءً من 22 مارس 2020، وقد تزيد مدة التأجيل عن 30 يوماً للأنشطة الأكثر تأثرًا وتصل مدة هذه المبادرة إلى ثلاثة أشهر.