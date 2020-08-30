شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع لرابع جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 5853 نقطة خلال جلسة الخميس الماضي، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 5900 نقطة، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 5650 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5900 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,824 وبين مستوى المقاومة هو 5,882 نقطة
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