شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل التراجع الطفيف -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه بشكل طفيف خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 9882 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الالي عند 10000 نقطة، وفي ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما يقترب المؤشر حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 9400 نقطة في عملية جني ارباح، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,871 وبين مستوى المقاومة هو 9,903 نقطة