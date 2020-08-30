شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 315 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما يقترب السهم حاليا من مستوى الدعم 300 فلس، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة 340 فلس كمستوى أول ثم 360 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 300 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 310 بينما مستوى المقاومة هو 325 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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