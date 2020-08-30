شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 24٫10 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة ببداية الأسبوع الماضي، مما يعد إشارة سلبية، كما يتداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 22 فلس كمستوى أول ثم 15 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.4 بينما مستوى المقاومة هو 24.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط