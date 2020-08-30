الاقتصاد

وطنية (NRE) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 30-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 74 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 70 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع إمكانية ان يعيد السهم اختبار مستوى المقاومة77 فلس كمستوى أول ثم 84 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 70 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 73 بينما مستوى المقاومة هو 76 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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