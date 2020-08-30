شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 259 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 265 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 250 فلس كمستوى أول ثم 240 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 265 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 257 بينما مستوى المقاومة هو 260 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط