شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 259 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 265 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 250 فلس كمستوى أول ثم 240 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 265 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 257 بينما مستوى المقاومة هو 260 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر المتحد (ALMUTAHED) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 30-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.