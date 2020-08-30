شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 363 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند 365 فلس، والذي اشرنا اليه في تقريرنا السابق، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 330 فلس في عملية جني أرباح في الأجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 370 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 355 بينما مستوى المقاومة هو 365.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط