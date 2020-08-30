شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب (UNICAP) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 34٫7 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 36 فلس،مما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 33 فلس كمستوى أول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 37 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.5 بينما مستوى المقاومة هو 37.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط