شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يختر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي عند مستوى 8٫555 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 8٫60 ريال، وفي ظل استمرار تداول مؤشر ماكد أعلى خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 8٫60 ريال، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 8٫90 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خاصة الأسبوع الحالي.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.51 وبين مستوى المقاومة هو 8.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد