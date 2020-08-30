شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يسجل أعلى مستوى في عامين -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الأداء الايجابي كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 0٫583 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عامين، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 0٫65 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.57 وبين مستوى المقاومة هو 0.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد