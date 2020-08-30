شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 18٫34 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 18٫50 ريال، حيث يقابل ما نسبته 38٫2% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الحالي، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 17٫50 ريال كمستوى أول ثم 15٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 18.18 وبين مستوى المقاومة هو 18.49 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط