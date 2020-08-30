شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 30-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9٫85 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 10٫3 ريال، حيث يقابل الحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطه الأجل، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 8٫80 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 10٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.73 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط