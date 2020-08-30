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تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد فى سوق العبور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 30 - 8-2020 حسب الأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة  حيث سجل البلطى الأسوانى 17 – 37  جنيها للكيلو و البلطى "1" سجل 20-21جنيها، وسعر كيلو البلطى "2"  17-19جنيها، وسجل الفليه البلطى 30 – 100. 

 

وسجل سعر البورى" 1 "   40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها

 

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 كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وسجل سمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها. 

 

واستقرت  أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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