شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "المجمعة العشرية للتأمين" بعد تعديل نظامها الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء " المجمعة العشرية " جهاز معاون لشركات التأمين، تم إنشاؤها باتفاق مجموعة من شركات التأمين، والهدف منها طبقاً للنظام الأساسى مراجعة الرسومات الإنشائية للمشروعات، وتغطية المسئولية المدنية تجاه الغير، فى حالة انهيار العقار أو أجزائه.

1- المجمعة العشرية هى تجمع مجموعة من شركات التأمين العاملة فى مصر تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين.

2- وتقوم المجمعة التأمينية بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية وذلك للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمبانى المراد إنشائها.

3- وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم أعمال البناء لا يتم استخراج رخصة مبانى الا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المجمعة العشرية.

Advertisements

4- سعر الوثيقة العشرية ثابت وتحدده الدولة ويكون 2 فى الألف من قيمة الأعمال.

5- يحصل على وثيقة تأمين من المجمعة العشرية العقارات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، والعقارات التى ترتفع أربعة أدوار أو أكثر، وعند عمل تعلية لعقار قائم أياً كانت التعلية.

6- تغطى الوثيقة العشرية المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين أى تلك الأضرار التى تلحق بمالك البناء وكذلك التى تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال والتى لم يحدد القانون لها حد أقصى من السنوات تنتهى خلالها عملية البناء.

7 - تغطى الوثيقة المسئولية المدنية خلال فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة (651) من القانون المدنى المصرى ومدتها 10 سنوات فى حالة وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار المادية أو الجسمانية التى تقع للغير بسبب ما يحدث للبناء من تهدم كلى أو جزئى أو ما يوجد به من عيوب تهدد متانة المبنى وسلامته.

8 – تم اعتماد الجمعية العامة للمجمعة تعديل النظام الأساسى والموازنة التقديرية، والذى تم فيه الموافقة على تغيير النظام الأساسى للاكتتاب بوثائق المسؤلية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ليصبح من خلال المجمعة بدلا من شركات التأمين وتوزيع الحصص على الشركات.