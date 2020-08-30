شكرا لقرائتكم خبر عن الرقمنة وأموال برنامج التحفيز الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تعيش أوروبا في خضم أكبر أزمة لها منذ الحرب العالمية الثانية. لقد أظهرت جائحة «كوفيد-19» بوضوح شديد، مدى هشاشة الاتحاد عندما تم إغلاق الحدود، وانهيار سلاسل التوريد، وتجاوز حكم القانون بشدة في بعض البلدان؛ لكن في كل أزمة هناك فرصة؛ لذلك، من الأهمية بمكان أن يتم استخلاص الاستنتاجات الصحيحة من التحديات الضخمة التي تنتظرنا.

يضع الاتحاد الأوروبي حاليًا اللمسات الأخيرة على حزمة إنقاذ ضخمة؛ للتخفيف من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للفيروس، وضمان التعافي السريع.

لذا فمن المهم أن تقف أوروبا الآن موقفاً موحداً، وتثبت قدرتها على العمل. وستكون الديون التي نتحملها اليوم عبئاً ثقيلاً على الأجيال المقبلة. لهذا السبب وحده، فإننا مدينون لأطفالنا وأحفادنا باستثمار هذه الموارد الهائلة في مستقبل أوروبا، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية الواضحة عليها.

يجب أن يكون الهدف من حزم التحفيز الاقتصادي؛ تعزيز نقاط القوة؛ وترميم نقاط الضعف. والهدف من ذلك هو بناء «الوضع الطبيعي الجديد» بدلاً من المحافظة على نماذج أعمال عفا عليها الزمن، وبشكل مصطنع. نحن بحاجة إلى التحول الرقمي والأخضر؛ لتحقيق النمو المستدام في غياب بارقة أمل اقتصادي في عموم الدول الأعضاء. لقد أدرك السياسيون حتى قبل تفشي الوباء أن تغيرات المناخ والرقمنة هما التحديان الرئيسيان لمستقبل أوروبا. وقد أكد الوباء هذه الضرورات بشكل واضح جداً. والجديد أن كوفيد-19 سلط الضوء أيضاً على نقاط الضعف الأوروبية في مجال الرقمنة التي تعد المفتاح لضمان قابلية العمل والاستدامة للاقتصاد والمؤسسات العامة مثل المكاتب الحكومية والمدارس.

ومن دون شبكات اتصالات فاعلة، كل شيء سوف يتوقف عن العمل. فقد ازداد حجم حركة المرور عبر الشبكة بين 35 و60% خلال الأزمة، وتم تفادي الانهيار؛ بفضل جهود مشغلي الشبكات. وأحد أسباب ذلك هو أن نسبة 80% من حركة المرور على الشبكة، يصب في مصلحة شركات الإنترنت الكبيرة التي تحصد النصيب الأكبر من عائدات الاستثمار في هذه الخدمات، ولا تسهم مالياً في تطويرها نهائياً.

ومن المؤكد أن أوروبا تحتاج إلى استثمارات بالمليارات في شبكات الألياف البصرية. وقد بادرت دول مثل ألمانيا ببناء شبكات الألياف في المدن كخطوة أولى، وبالتالي ضمنت حصول كل أسرة على خدمة إنترنت سريعة. والآن الخطوة التالية هي توسيع الشبكات داخل كل بيت، وهذا باهظ التكاليف. يجب أن نتعلم من هذه التجارب في جميع أنحاء أوروبا حتى تتمكن كل دولة من تحقيق التغطية بشبكات الألياف. وتعد الاتصالات من القطاعات الشديدة الاعتماد على رأس المال، على النقيض من شركات الإنترنت، التي تكون نماذج أعمالها قابلة للتوسع من نواح عديدة؛ لذلك من المهم للغاية أن يكون البناء الفعّال من حيث الكُلفة ممكناً وإزالة العوائق، على سبيل المثال فيما يتعلق بتراخيص تزويد المباني بشبكات الألياف التي تخدمها.

ولا يحقق قطاع الرقميات الأوروبي الكثير من العائدات، مقارنة مع عمالقة التقنية الأمريكية التي ارتفعت قيمة أسهمها وسطياً بنسبة 45% خلال أزمة الوباء، وتجاوزت قيمتها السوقية مجتمعة 5 تريليونات دولار. والجدير ذكره هنا أن بين عمالقة الإنترنت العالمية لا يوجد ولا لاعب أوروبي.

هذا أمر مثير للقلق؛ لأن من يفوز في سباق الرقمنة؛ ستكون له القدرة على الاستثمار في المستقبل. وفي الأغلب تستفيد شركات التكنولوجيا في أمريكا الشمالية وآسيا من أطر قانونية أفضل وبرامج حكومية سخية وإعانات وحواجز حمائية، وكلها غير متوفرة للأوروبيين.

لقد أصبحت منصات البرمجيات مخازن لتوليد القيمة في جميع مجالات الأعمال والحياة سواء كان في الطاقة أو التنقل أو التعليم أو الصحة أو الإدارة. ونحن في أوروبا في سباق مع الزمن للحاق بالركب. لقد شهدنا حتى الآن تصديراً غير مسبوق للبيانات؛ حيث تتم معالجة بيانات نحو 500 مليون أوروبي ومعالجتها في مراكز البيانات خارج أوروبا.

ولا بد من استخدام جزء من أموال حزمة التحفيز الاقتصادي الأوروبي؛ لتوفير الزخم لبناء وتوسيع كفاءة المنصات والبرمجيات الأوروبية. يمكن لرقمنة الإدارة العامة أن تكون حافزاً مهماً في هذا الصدد؛ حيث يعد مشروع «جايا إكس»، الذي يحظى بدعم الحكومتين الألمانية والفرنسية إلى جانب ممثلين عن الشركات والجمعيات والعلوم، مساهمة مهمة في تعزيز السيادة الرقمية لأوروبا، وسيادة البيانات في مجال الحوسبة السحابية.

ولكن من الواضح أيضاً أن المال وحده لا يكفي. فالإصلاحات الهيكلية تعد أمراً لا مفر منه؛ لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام في أوروبا. ولا شك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في أوروبا سوف تقود الابتكارات والاستثمارات في المستقبل؛ ولكي يتمكنوا من القيام بذلك، يجب أن تصبح أوروبا أكثر جاذبية كموقع استثماري، ويجب تعزيز السوق الداخلية. كما يجب أن تستفيد الشركات في جميع أنحاء السوق الداخلية من إيجابيات الامتثال للقانون الأوروبي.

* الرئيس التنفيذي ل«دويتشة تيليكوم»

(يورو تي في)