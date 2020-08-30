شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على واردات مصر من الثلاجات والغسالات فى شهر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الواردات المصرية من الثلاجات والغسالات بشكل طفيف فى شهر مايو الماضي، وفق بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت الواردات المصرية من الثلاجات نحو 7 ملايين و795 ألف دولار، مقابل 14 مليون و29 ألف دولار فى شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و234 ألف دولار.

وبلغت الواردات المصرية من الغسالات نحو مليون و923 ألف دولار فى مايو الماضي، مقابل 2 مليون و220 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 297 ألف دولار.

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وسجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا كبيرا فى شهر مايو الماضي، حيث بلغ إجمالى الواردات من السلع الاستهلاكية بلغ نحو 254 مليون و112 ألف دولار، مقابل 509 مليون و333 ألف دولار فى شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 255 مليون و221 ألف دولار.

وتزامن تراجع واردات الثلاجات والغسالات مع تراجع بباقى بنود السلع الاستهلاكية وعلى رأسها الواردات المصرية من الهواتف المحمولة بلغت نحو 56 مليون و746 ألف دولار فى شهر مايو الماضي، مقابل 149 مليون و125 ألف دولار فى شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 92 مليون و379 ألف دولار دفعة واحدة.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 2.59 مليار دولار فى شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار فى شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.