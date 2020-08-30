شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مراكز تجميع القطن فى الفيوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة قطاع الأعمال العام، 50 مركزًا لتداول الأقطان بمحافظات الفيوم وبنى سويف والشرقية والبحيرة، لتداول الأقطان وفق الآلية الجديدة.

وتم تحديد 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن منها 9 مراكز في محافظة الفيوم تعرف عليها البحيرة، تعرف عليها

وفي السطور التالية نتعرف على أسماء وأماكن المراكز التى سيتم استلام الأقطان بالتنسيق مع شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في محافظة الفيوم

1 - مركز الفيوم الاستلام في محلج شركة مصر لحليج الاقطان .

2 - مركز ابشواى في شونة البنك الزراعى.

3- يوسف الصديق في شونة البنك الزراعى بالمنزلة.

4 - سنورس في مركزى سنورس 1 وسنورس 2.

5 - مركز طامية في شونة محلج شركة مصر والروضة.

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6 - مركز إطسا في منيا الحيط ورحمى.

يشار أنه ستفتح مراكز التجميع في الفيوم وبني سويف (وجه قبلي) أبوابها بداية من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وفي الشرقية والبحيرة (وجه بحري) من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

ووفقا للنظام الجديد، سيقتصر التداول في المحافظات الأربع على مراكز التجميع المشار إليها ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزراع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع في مزادات علنية، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية.