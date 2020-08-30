الاقتصاد العالمي بعــد نصــف عــام علــــى «كوفيــــد-19»

يذهب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/ حزيران 2020 الصادر عن البنك الدولي في توقعاته الفورية وقريبة الأجل لتأثير وباء كورونا والأضرار طويلة الأجل التي سببها لآفاق النمو، إلى حدوث انكماش نسبته 5.2% في إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2020، باستخدام أوزان أسعار صرف السوق، ما يجعله الركود العالمي الأعمق منذ عقود، على الرغم من الجهود غير العادية التي بذلتها الحكومات لمواجهة الانكماش بدعم من السياستين المالية، والنقدية. وعلى المدى الأطول، توقع التقرير أن تترك حالات الركود العميقة الناجمة عن الوباء ندوباً دائمة متمثلة - مثالاً لا حصراً- في انخفاض الاستثمار، وتآكل رأس المال البشري من خلال فقدان العمل والتعليم، وتشظي التجارة العالمية، وسلاسل التزويد.

ومع تقلص دخل الفرد في القسم الأعظم من بلدان العالم، وهو ما لم يحدث منذ عام 1870، فمن المتوقع أن يغرق الوباء معظم البلدان في الركود في عام 2020، ومن المتوقع أن تنكمش الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7%؛ وسوف يمتد هذا الضعف إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي من المتوقع أن تنكمش بنسبة.2.5% نتيجة لاستحواذ تفشي الفيروس فيها على معظم اهتمامها، ومواردها؛ وهذا من شأنه أن يمثل أضعف أداء لهذه المجموعة من الاقتصادات منذ ستين عاماً على الأقل.

وبالنسبة إلينا في دول مجلس التعاون، فقد تسبب الوباء والجهود المبذولة لاحتوائه، بانهيار غير مسبوق في الطلب على النفط. لكن هذا يمكن أن يوفر، في المقابل، فرصة سانحة بالنسبة إلينا لتوجيه مزيد من الإنقاق الاستثماري (الانتاجي) نحو مزيد من تنويع قواعدنا الاقتصادية. وهنا يجب ألا يقل تركيزنا، في ظل زحمة الأولويات، على القطاع السياحي الذي يعد اليوم أكبر المتضررين من عمليات الإغلاق الصارمة وحظر السفر في مارس وإبريل الماضيين. فبحسب منظمة السياحة العالمية، من المتوقع أن يتقلص عدد السياح حول العالم بنسبة تتراوح ما بين 58 و78% على أساس سنوي، في عام 2020؛ وأن ما بين 100 مليون إلى 120 مليون وظيفة سياحية مباشرة معرضة للخطر.

بيد أنه مع تخفيف عمليات الإغلاق وبدء إعادة فتح الحدود عبر آسيا وأوروبا، فقد أظهرت بيانات إشغال الرحلات الجوية والفنادق استئنافاً، وإن كان بطيئاً، لحركة التنقل الدولية. ومع ذلك، تشير أحدث البيانات من موقع seetransparent، إلى أن الحجوزات قد تأثرت سلباً بعودة ظهور «كوفيد-19» في العديد من البلدان، مع بقاء الناس حذرين بشأن خطط سفرهم المستقبلية.

وكان الاقتصاد الصيني أول الاقتصادات التي عانت تفشي فيروس كورونا الذي انطلق من الأراضي الصينية، وكان أول من بدأ بالتعافي من الاقتصادات العالمية. وباعتباره ثاني أكبر اقتصاد في العالم بروابط سلاسل توريد متينة ومتشعبة حول العالم، فغنيٌ عن القول إن وتيرة التعافي في الصين مهمة للغاية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

لقد سلطت الأزمة الأضواء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من العواقب الصحية، والعواقب الاقتصادية والاجتماعية التي استحالت بدورها وباءً خطيراً يهدد استقرار المجتمعات، وأبرزت بالتالي أهمية حماية السكان المعرضين لهذه المخاطر، من أجل تأمين وتعبيد الطريق للتعافي المستدام. نخص بالذكر، في هذا الصدد، الدول العربية النامية، التي يواجه العديد منها نقاط ضعف مروعة، أبرزها ما كشفت عنه الجائحة من حاجتها القصوى والحالة لإصلاح وتعزيز أنظمتها للصحة العامة، وإعادة ترتيب هياكلها التنظيمية المسؤولة عن الإشراف العام على خطط وبرامج التنمية، في إطار عملية إصلاح شاملة لا غنى عنها بعد انقشاع الوباء.

وفي ظل وجود الملايين من العاطلين عن العمل حول العالم، في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وعدم وجود ما يلوح في الأفق يشير إلى إمكانية خلق فرص عمل على نطاق واسع في المدى المنظور، فإن كبار دعاة الكينزية يدفعون الآن بحججهم القائلة إن الإنفاق العام من شأنه أن يخلق فائدة تتجاوز كلفته (مضاعف مالي أكبر من واحد)، وهي وجهات نظر صار يُنظر إليها الآن في الغرب، بنوع من الإيجابية، وأنها جاءت في الوقت المناسب، كما كانت كذلك إبان أزمة الكساد العظيم، حين تواصل جون مينارد كينز مع الرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، لوضع الخطوط العريضة لما صار يعرف بالصفقة الجديدة New Deal. علماً بأن النظرية الكينزية وتطبيقاتها كان يؤخذ بها من قبل كل بلدان العالم من دون مساءلة في الفترة الواقعة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية والثورة النيوليبرالية في السبعينات. وفي ظل وجود معارضين ومشككين لها، فإن الكينزية حافظت في الغرب على موقعها كنظرية عملية نجح مؤسسها، الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز، في حل مشاكل اقتصادية معينة كانت تعانيها الرأسمالية، و«تثوير» أدائها، بتجسيره الفجوة بين النمو واستحقاقاته الاجتماعية.

* كاتب بحريني