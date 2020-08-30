صيف منعش لـ«التجزئة والمطاعم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

بخلاف مواسم الصيف السابقة، جاء هذا العام منعشاً لقطاع «التجزئة والمطاعم»، ما عوّض إلى حد كبير من الهدوء الذي طبع مرحلة الإغلاق في الأشهر الأخيرة مع تفشي وباء كورونا. فالمواطنون والمقيمون في الإمارات فضلوا البقاء على السفر، وبالتالي كان المتنفس للعائلات مراكز التسوق التي شهدت صيفاً غير معهود لجهة حركة التسوق التي كانت في السابق تكتفي بأعداد ضئيلة وبعض السواح.

وفي ظل عودة النشاط الاقتصادي وحركة التسوق التدريجي بالإمارات، من المرجح أن ينتعش قطاعا التجزئة والمطاعم بشكل متسارع بعدما استفاد بشكل كبير من المحفزات والإعفاءات خلال المرحلة الماضية، لينطلق من جديد في إطار استيعاب الخطوات والتدابير التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويتهيأ القطاع لعودة أقوى في المرحلة المقبلة مع استعادة نشاط السياحة والسفر، وفي ظل عودة العمل بالكامل في الأنشطة الاقتصادية؛ حيث بدأت حركة مرتادي المطاعم بالعودة بشكل أقوى خاصة مع إعادة استئناف عمل المطاعم على كافة مستوياتها بما فيها خدمة «الشيشة».

وشهدت مراكز التسوق خلال شهر أغسطس تحديداً تدفقاً من قبل الزوار والمتسوقين خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، لاسيما مع تعدد العروض الترويجية والخيارات التسويقية.

وعزز إعادة فتح الاقتصاد الوطني والسماح بعودة الأنشطة، الثقة بقدرة الإمارات على تجاوز تداعيات أزمة «كوفيد- 19» بنجاح؛ حيث جاء قطاع التجزئة في مقدمة القطاعات المستفيدة من إعادة فتح الاقتصاد، مما يمهد لانتعاش أقوى خلال الفترة المقبلة في ظل بيئة تسوق آمنة ومتكاملة بفضل الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن صحة وسلامة الجميع.