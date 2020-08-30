العقار.. إشارات قوية لانتعاش سريع

بعد صدور القرارات الحكومية بإنهاء فترة التعقيم الوطني لمكافحة جائحة «كوفيد-19» ظهر اتجاه جديد في أداء السوق العقاري المحلي خاصّة في دبي نحو التحسن التدريجي في مؤشرات الطلب والاستفسار والبحث عن أفضل المنتجات والأسعار، وهو ما دفع بمؤشرات التحسن التدريجي في عدد وقيمة المعاملات نحو النمو وكان انعكاسًا مبشرًا لمرحلة جديدة منذ بداية الأزمة الراهنة.

ومع انتشار جائحة «كورونا»، أظهرت بيانات البحث والطلب تحولاً واضحاً في اهتمامات العملاء كالمستثمرين والمستخدمين النهائيين وذلك من خلال التركيز على أفضل الفرص العقارية المرتبطة بالجودة والسعر، فتحولت من الشقق العائلية الصغيرة التقليدية باتجاه الفلل ومنازل التاون هاوس. وانعكس هذا بشكل ملحوظ على عدد وقيمة التصرفات العقارية في دبي في إشارة قوية لانتعاش أسرع للقطاع ضمن مؤشر النمو V.

سجلت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في السوق المحلي بدبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 43 مليار درهم نتجت عن 10822 تصرفاً، بنمو 47% و22% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة ب29 ملياراً تحققت من خلال 8897 تصرفاً في الأشهر الثلاثة التي سبقتها.

وحسب بيانات دائرة الأرضي والاملاك في دبي، حققت المبايعات خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى نهاية أغسطس من 2020 نحو 6884 تصرفاً بقيمة 13.65 مليار، استحوذت الوحدات السكنية على 4936 وحدة، والمباني على 678 مبنى، بينما سجلت الأراضي 1270 قطعة. كما بلغت قيمة الرهونات 31.67 مليار نتجت عن 3235 تصرفاً، منها 2191 للوحدات السكنية، و420 للمباني، و1633 للأراضي.

وسجلت مبايعات شهر يونيو 11.26 مليار درهم نتجت عن 3490 تصرفاً. وفي يوليو حققت التصرفات العقارية 25.75 مليار محققة نمواً تاريخياً في ظل الأزمة الراهنة نتجت عن 3834 عملية شملت البيع والرهن والهبات. أما في أغسطس فحققت 3418 تصرفاً بقيمة 12.5 مليار درهم.



التعافي التدريجي



بدأ القطاع العقاري المحلي في دبي بالتعافي التدريجي، ولكن ببطء، وذلك اعتماداً على عدد من الحقائق أهمها أن عدد المستهلكين الباحثين عن الموافقات المسبقة للرهن العقاري من القطاع المصرفي وشركات التمويل سجل نمواً بنسبة 30% منذ بداية فترة الإغلاق لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

وشهد أداء القطاع العقاري في دبي نمواً بتسجيل عمليات الشراء في ظل طفرة كبيرة من استفسارات العملاء عن المنتجات العقارية في الفترة نفسها.

ويعد هذا دلالة واضحة على بداية العودة وإن كانت تدريجية وبطيئة إلى الوضع الطبيعي الجديد، وسيصبح سوق العقارات في دبي أكثر ديناميكية وقابلاً للتكيف مع التغييرات والتحديات.

وارتفعت استفسارات المبيعات والتأجير من المستهلكين حول وحدات الفلل ومنازل التاون هاوس في دبي بنسب كبيرة وواضحة خلال الأسابيع الماضية.