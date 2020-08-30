انفراجات الأسهم.. التعافي يبدأ من «البنوك» والتحدي الأكبر يبقى في «العقار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أبدى خبراء في الأسهم تفاؤلاً ولكن بحذر حول أداء أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة والربع الرابع من العام الجاري، مرجعين ذلك إلى العوامل الضاغطة ومدى السيطرة على انتشار وباء فيروس «كوفيد-19»، ومنع حدوث موجة ثانية من الإصابات، مع توقعات بتحسن أداء قطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والصحة التي استفادت من الجائحة، مستبعدين في الوقت ذاته حدوث تغيير جوهري في الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار البنوك في أخذ مخصصات، والفجوة في قطاع العقار.

وأكد الخبراء في تصريحات ل«الخليج» أن رصانة القطاع المصرفي مطئنة، وأن مرحلة التعافي تبدأ من هذا القطاع، فيما التحدي الأكبر يتمثل في القطاع العقاري الذي لا يزال يعاني من أزمة بين العرض والطلب، مؤكدين أن هناك انفراجة مدروسة في مختلف القطاعات مع استمرار الأسواق في إعادة تصحيح مسارها، لكن الأسعار الحالية في الأسهم سيتم المحافظة عليها.

وأشاروا إلى أننا لن نشهد نزولاً قوياً إلا في حال حصول مفاجآت، وفي المقابل لن يكون هناك صعود قوي لأن أداء الشركات ضعيف، والربع الرابع مرتبط بالتوزيعات ومعظم هذه الشركات لن تقوم بتوزيعات مما يشكل عامل ضغط على الأسواق.



منحى إيجابي



وأكد المحلل المالي، وضاح الطه، أن التحسن في الربع الرابع يعتمد على مدى السيطرة على انتشار الوباء، خاصة أن المؤشرات الأساسية كانت إيجابية عندما بدأت أعداد الإصابات بالتراجع، وهذا الموضوع يتطلب مسؤولية اجتماعية في كيفية منع حدوث موجة ثانية من الإصابات.

وبيّن الطه أننا لمسنا آثاراً إيجابية في الفترة الماضية مع إعادة فتح الأنشطة الإاقتصادية، وإذا ما كانت الأمور تسير بمنحى إيجابي على صعيد عدد الإصابات فإن الاقتصاد سيواصل مرحلة التعافي بدون أي قلق، فيما ستسفيد قطاعات أساسية من هذا التعافي مثل السياحية والنقل الجوي، والتي تعد محوراً أساسياً في الاقتصاد الكلي.

وشدد الطه على أن النقطة الأهم في مرحلة التعافي تتمثل في الأسهم الرصينة في البنوك والعقار والتي ستقود ارتفاعات أسواق المال، لاسيما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» وغيرها.. معتبراً أن تعافي القطاع المصرفي جزء مهم في تدعيم أداء الأسواق، علماً بأن أخذ المخصصات في هذا القطاع أدى إلى انخفاض الربحية بشكل كبير، في حين نتجه إلى سياسة تحفظية على موضوع المخصصات.

المحلل المالي عميد كنعان قال: «أداء الأسهم عادة ما يعكس التوقعات المستقبلية للاقتصاد، وعلى مدار الستة أشهر السابقة للأداء الاقتصادي، كانت الأسهم الإماراتية من بين الأسواق التي دفعت ثمناً لوباء «كورونا»، حيث بالغ المستثمرون كعادتهم بالتوقعات المتشائمة على أكثر من حدث اقتصادي في سنوات سابقة، وعلى صعيد مستويات السيولة في الأسبوعين الماضيين، فإنها تعتبر انعكاساً لمدى ملاحظة المستثمر الأجنبي التأخر الحاصل في أسواقنا وهذا ما يفسر حجم السيولة التي تم ضخها من الأسواق، ومدى اهتمام مديري الصناديق بانتقاء الأسهم القيادية.

وأكد كنعان وجود فرص استثمارية في كل قطاع في الفترة الراهنة، وفي الوقت الذي دفع القطاع المصرفي ثمناً لأزمة الفيروس، إلا أننا وجدنا تعافياً ومستوى ربحية معقولاً مقارنة بأداء الاقتصادات أو القطاعات الأخرى، ما يفسر انتقائية الشراء لأسهم بعض البنوك».

وفي حديثه عن قطاع العقار قال كنعان: «بالرغم من الأداء السلبي للعقار وموجة التشاؤم حيال القطاع، فإن أسعار أسهم العديد منه مازالت تتداول عند مستويات جاذبة، وبعض المؤشرات المالية لشركات العقار عند أدنى مستوياتها منذ إنشائها، حيث يتم التداول على سهم إعمار العقارية مثلاً عند مكررات ربحية بأقل بحدود أربع مرات».

Advertisements



تسارع السيولة



وتوقع كنعان أن قطاع العقار سيكون أول المتعافين من الأزمة في الأيام القادمة، وهذا ما سنشهده من خلال تسارع ضخ السيولة خلال الفترة القادمة، إذ سنشهد في الربع الرابع استمراراً لتصحيح مسار الأسواق نحو الإيجابية، وهذا الربع يعد مقدمة لاستحقاق التوزيعات التي في العادة ما يتم ترتيب المحافظ من مديري الصناديق بناء على العائدات السنوية التي ستجنى بالربع الأول من عام 2021.



تداعيات لم تنته



وليد الخطيب مدير شريك في شركة «غلوبال لتداول الأسهم والسندات»، توقع أن يكون أداء الربع الرابع أقل إذا ما قورن بالفترة ذاتها من عام 2019، لأن تأثيرات فيروس كورونا لا تزال طاغية على المشهد الاقتصادي.

وقال الخطيب: «التداولات التي شهدنها في الأسبوعين الماضيين عبارة عن سيولة تدويرية لم ترفع السوق بشكل كبير، لأن المشتري هو نفسه البائع، وهاذ ما يفسر حجم التداول المرتفع في مقابل الحركة الضعيفة، ولن تكون فائدة كبيرة للارتفاعات لأن التخوف لا يزال موجوداً وكذلك العوامل الضاغطة على الأسواق بينما لن يكون هناك تحسن ملحوظ مع نهاية العام 2020.».