رجال أعمال: بالتعاون نجتاز المرحلة والمطلوب المزيد من التحفيز

رأى رجال أعمال أننا أمام عودة لدوران عجلة الاقتصاد بعد هدوء فرضته المرحلة الماضية لجهة مكافحة الوباء الذي لا يزال يرمي بثقله على الكثير من قطاعات الأعمال، وطالبوا بالمزيد من التحفيز للمرحلة المقبلة.

وقال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «إن استئناف الانشطة وفتح المدارس ورجوع المقيمين العالقين في الخارج سوف تنعش الاقتصاد وتبدأ عجلته بالدوران المتسارع».

وأضاف: «الكثير من الشركات لا تزال تبحث عن حلول لمشكلة السيولة ما قد يتطلب حزماً تحفيزية إضافية من الجهات المعنية وتعاون الإطراف لاجتياز المرحلة، ولا يقتصر ذلك على الجهات الرسميه فقط بل جميع رجال الاعمال والشركات وعلى الجميع تحمل الوضع لفترة وجيزه لكي نساعد بعضنا للنهوض من هذا التحدي الذي فرضه تفشي فيروس كوفيد- 19».

من جهته قال الدكتور عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: «نتوقع أن تعاود الانشطة الاقتصادية حركتها بشكل تدريجي في دولة الإمارات ويعقب ذلك وتيرة متسارعة، حيث شهدنا مؤخراً عوامل كثيرة تدعم النشاط الاقتصادي منها المحفزات التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة، ومحفزات المصرف المركزي وغيرها مما أثرت في دعم النشاط الاقتصادي، ما يزيد من وتيرة عودة الانشطة الاقتصادية المختلفة واستئنافها بشكل قوي».

وأضاف العفيفي: «لاحظنا مؤخراً تخفيف الاجراءات الاحترازية ما يؤثر بالإيجاب على تحفيز النشاط الاقتصادي، ونتوقع من شهر سبتمبر عودة الانشطة الاقتصادية بشكل تدريجي للوصول إلى العودة الكاملة إلى ما كانت عليه قبل أزمة الوباء مع نهاية العام».

وكذلك، أعرب عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة عن توقعاته بأن تستأنف مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية نشاطها بشكل إيجابي وتدريجي بفضل معاودة النشاط والحركة مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية الضرورية لوقاية الناس والموظفين من الإصابة بفيروس كورونا.