101 % نمو القروض الحكومية من البنوك الإسلامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت أصول البنوك الإسلامية بحوالي 4.7% في النصف الأول من العام الجاري إلى 599.72 مليار درهم، مقابل نمو 3.2% في أصول البنوك التقليدية في الدولة في الأشهر الستة الأولى من 2020، لترتفع حصة البنوك الإسلامية بذلك من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة إلى 18.8% مع نهاية النصف الأول. ونمت قيمة الأصول الأجنبية للبنوك الإسلامية بحوالي 1.2% في النصف الأول من العام الجاري إلى 72.08 مليار درهم. ووفقاً لبيانات النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي نمت أصول البنوك التقليدية في الدولة بحوالي 3.2% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 2.59 تريليون درهم، أو ما يعادل 81.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي. ونمت الأصول الأجنبية للبنوك التقليدية خلال الفترة نفسها بحوالي 8.1% إلى 756.37 مليار درهم.

وتراجعت قيمة القروض الحكومية من البنوك التقليدية بحوالي 9.5% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 216.86 مليار درهم. وفي الوقت نفسه سجلت قيمة الائتمان الحكومي من البنوك الإسلامية نمواً قياسياً بحوالي 101% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل مع نهاية يونيو/حزيران 2020 إلى 35.53 مليار درهم، مقابل 17.68 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وتراجعت الودائع الحكومية لدى البنوك التقليدية في الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بحوالي 9.3% إلى 213 مليار درهم. ونمت في الوقت نفسه قيمة الودائع الحكومية لدى البنوك الإسلامية بحوالي 15% إلى 75.03 مليار درهم، مقابل 65.21 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.