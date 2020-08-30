87.1 % حصة البنوك الوطنية من أصول «المصرفي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نمت أصول البنوك الوطنية في النصف الأول من العام الجاري بحوالي 3.3%، على الرغم من تبعات جائحة «كوفيد 19» لتصل إلى 2.78 تريليون درهم، أو ما يعادل حصة 87.1% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، فيما سجلت الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية نمواً بنسبة 7.8% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 693.88 مليار درهم.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي، أن الائتمان الموجه للقطاع الحكومي من قبل البنوك الوطنية تراجع بنسبة 3.4% في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 241.87 مليار درهم. كما تراجعت قيمة الودائع الحكومية لدى البنوك الوطنية في النصف الأول من العام الجاري بحوالي 4%، لتصل مع نهاية يونيو الماضي إلى 287.06 مليار درهم، مقابل 298.95 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية لأصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة حوالي 412.7 مليار درهم في نهاية يونيو 2020، بارتفاع وصل معدله إلى 4.6% في النصف الأول من العام الجاري، وتشكل حصة البنوك الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي حوالي 12.9%.

ونمت الأصول الأجنبية لهذه البنوك بحوالي 5.4% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 134.57 مليار درهم.

وأظهرت أحدث بيانات المركزي أن الائتمان الحكومي من البنوك الأجنبية سجل نمواً لافتاً بحوالي 52% في النصف الأول من العام الجاري إلى 10.52 مليار درهم، مقابل 6.96 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019.

وتراجعت قيمة الودائع الحكومية لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحوالي 15% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 968 مليون درهم.