

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المؤسسون:

سيباستيان سيمياتكوفسكي (الرئيس التنفيذي)، نيكولاس أدالبيرث، فيكتور جاكوبسون.

تاريخ التأسيس:

2005

المقر:

ستوكهولم

التمويل:

970 مليون دولار

القيمة السوقية:

5.5 مليار دولار

التقنيات الرئيسية:

الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة التطور، التعلم الآلي.

القطاع:

التجارة الإلكترونية، الخدمات المالية، التكنولوجيا المالية.

إن التسوق عبر الإنترنت أصبح إلى حد كبير الطريقة الوحيدة للشراء خلال جائحة فيروس «كورونا»، وعمل شركة «كلارنا» هو تسهيل هذه العملية على المستهلكين. ولدى شركة الخدمات المالية السويدية عبر الإنترنت تطبيق يتيح للعملاء الشراء من متاجرهم المفضلة الآن، ودفع المستحقات لاحقاً.

إليكم كيفية عمل شركة «كلارنا»: يقوم العميل بعملية الشراء عبر الإنترنت عن طريق إدخال عنوان بريده الإلكتروني والرمز البريدي لديه فقط لشراء احتياجاته. وتدفع «كلارنا» للتاجر على الفور، ثم تجمع المبلغ المستحق من المستهلك إما على الفور، في غصون 30 يوماً، أو تقسيط المبلغ على 4 دفعات بدون فوائد، أو تقسيطه على مدة 6 أشهر إلى 36 شهراً مع احتساب فائدة على المبلغ. وتكسب الشركة الأموال في الغالب من الرسوم التي تفرضها على التاجر مقابل خدمتها، كما تقول إنها تمنح المستهلكين تجربة شراء سلسة. وخدمات «كلارنا» متاحة في 200 ألف متجر، بما فيها «أتش آند إم» و«أديداس» و«أبيركرومبي أند فيتش»، كما لديها حوالي 85 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم، منهم 6 ملايين في الولايات المتحدة.