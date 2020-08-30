شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تعتبر التأخير في حذف صفحة جماعة مسلحة «خطأ تشغيلياً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إن الموقع ارتكب «خطأ تشغيلياً» بعدم التحرك على نحو سريع لحذف صفحة جماعة مسلحة نشرت دعوة لحمل السلاح في كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية.

جاء تحرك فيسبوك بعد مقتل شخصين خلال احتجاجات في المدينة الثلاثاء في ثالث ليلة من الاضطرابات أعقبت إطلاق رجل شرطة النار على رجل أسود. (رويترز)

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