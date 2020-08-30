واشنطن تتهم صينياً بنقل برامج كمبيوتر إلى بكين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة العدل الأمريكية أول أمس الجمعة إنه تم اعتقال صيني يعمل باحثاً في جامعة كاليفورنيا ووجهت له تهمة تدمير قرص كمبيوتر صلب خلال تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن احتمال نقله برامج حساسة للصين. وأضافت الوزارة في بيان أن كوان لي (29 عاماً) اعتقل بعد أن شوهد يتلف قرصاً صلباً ويلقيه في صندوق للقمامة خارج شقته في يوليو/ تموز.

وقالت: يجري التحقيق مع كوان لاحتمال نقله برامج أمريكية حساسة أو بيانات فنية للجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع بالصين، ونفيه كذباً صلته بالجيش الصيني في طلبه للحصول على تأشيرة وفي مقابلات مع موظفين اتحاديين.

ولم يذكر البيان متى بدأ التحقيق، وقال إن كوان مثل لأول مرة أمام المحكمة يوم الجمعة ومن المقرر توجيه الاتهامات له في 17 سبتمبر. وتبلغ أقصى عقوبة لجريمة تدمير دليل، السجن 20 عاماً. (رويترز)