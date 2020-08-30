«داو جونـز» يستعيـد كامـل خسائـر 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الأول الجمعة لتختتم أسبوعاً قوياً آخر حيث عوَّض مؤشر داو جونز الصناعي خسائره لعام 2020. وأغلق على مكاسب 161 نقطة أو 0.6%، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.7%، وتقدم مؤشر ناسداك 0.6%.

ووضعت المكاسب مؤشر داو جونز في المنطقة الإيجابية لهذا العام، ولم يكن قد حقق مكاسب منذ أواخر فبراير/ شباط، عندما تم تداوله حول أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقال راندي فريدريك، نائب رئيس التجارة والمشتقات في تشارلز شواب: «الصناعة هي آخر المؤشرات التي تمكنت من محو خسائرها لعام 2020. إلى حد ما، هذا إيجابي نفسياً للسوق». مؤشر ناسداك في المربع الأخضر للعام منذ فترة طويلة ومؤشر ستاندرد آند بورز مرتفع الآن بأكثر من 8% منذ مطلع 2020.

ودعم كل من سهم «وول مارت» و«كوكاكولا» مؤشر داو جونز​​، حيث ارتفعا بنسبة 2.7% و3.3% على التوالي. وكانت أسهم التكنولوجيا والطاقة أفضل القطاعات أداءً في ستاندرد آند بورز 500.

على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز​​ 2.9% محققاً مكاسب للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع. وحقق كل من ستاندرد آند بورز وناسداك سلسلة من المكاسب لخمسة أسابيع، حيث ارتفع كل منهما بأكثر من 3% خلال الأسبوع الأخير.