والد «آي بود»: عانيت عقداً كاملاً من الفشل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال طوني فاضل، مخترع جهاز «آي بود» إنه عانى «حرفياً» عقداً كاملاً الفشل خلال بدايات مسيرته في صناعة التكنولوجيا في التسعينات.وكان فاضل يتحدث في مؤتمر 2020 CogX مع زملائه السابقين في شركة جنرال ماجيك، أهم شركة خرجت من وادي السيليكون في التسعينات وصممت مخطط أول هاتف ذكي يعمل بشاشات اللمس والرموز التعبيرية.

طوني فاضل مهندس أمريكي من أصل لبناني، متخصص في علم هندسة البرمجيات، وهو أحد مخترعي «آي بود» وأسهم في التخطيط لهاتف «آيفون». وانضم فاضل إلى «أبل» عام 2001، وحصل على منصب نائب الرئيس الأول لأجهزة «آي بود» عام 2006، وقد عمل جنباً إلى جنب طوال تلك الفترة مع ستيف جوبز على تطوير كافة منتجات الشركة. تخرج طوني فاضل في جامعة ميشيجن ويحمل شهادة بكالوريوس في هندسة الحاسوب.

وقبل أن يصبح معروفاً باسم «والد آي بود»، رفض طوني فاضل 80 عرضاً استثمارياً من رجال أعمال لتمويل أعماله التكنولوجية الخاصة، ومن ثم بدأت الحكاية.

عمل فاضل في «جنرال ماجيك» لمدة أربع سنوات في تطوير تكنولوجيا الاتصالات الشخصية المحمولة باليد قبل الانتقال إلى العلامة التجارية الهولندية للإلكترونيات «فيليبس»، حيث بنى مجموعة الحوسبة المتنقلة الخاصة بها. ثم بدأ بتأسيس شركة الإلكترونيات «فيوز سيستمز» عام 1999، ولكن أزمة «دوت كوم» ضربت بعد ذلك بعام.

وقال فاضل: «لقد كانت 10 سنوات صعبة للغاية، تحاول دائماً فيها تجاوز العوائق والتقاط الأنفاس، ومن ثم المحاولة من جديد، لتواجه أخيراً الانهيار في سوق الأسهم عام 2000».

وأضاف: «لقد مررت بعقد من الفشل المؤلم، والناس يقولون: «لا. أنت مخطئ»، إنه شيء محزن للغاية، لكن ذلك أدى إلى تمهيد الطريق أمامي للسنوات العشر المقبلة وما بعدها، والتي عرفنا من خلالها ال«آي بود» ومن ثم «آي فون»، الذي كان فيما مضى «جنرال ماجيك».

وبعد فشل شركة «فيوز سيستمز» في الحصول على التمويل، انضم فاضل إلى شركة «أبل» عام 2001 كمستشار، حيث خرج بالمفهوم الأولي لجهاز «آي بود» ثم شارك في تطويره إلى «آي فون»، وعمل بعدها مستشاراً للرئيس التنفيذي السابق ل«أبل» ستيف جوبز من عام 2008 إلى 2010.

استقال من شركة «أبل» في 2010 وشارك في تأسيس شركة «نيست لاب» التي استحوذت عليها «جوجل» عام 2014 مقابل 3.2 مليار دولار. واستقال فاضل أيضاً من «جوجل» في 2016، وهو الآن رئيس شركة «فيوتشر شايب» للاستثمار.

ويرى فاضل أن الحوافز المالية المقدمة للشركات لتجاوز التحديات المالية التي يسببها فيروس «كورونا» ذكرته بانتكاساته المهنية المبكرة. وختم بالقول: «شعرت وكأنني عدت إلى أيام الفشل تلك، ولكنني أفكر اليوم في ما يمكننا فعله لعدم تكرار الأخطاء السابقة».