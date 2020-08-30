4 عناصر تشكّل مستقبل العمل بعد «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحدث فيروس كورونا تغييراً كبيراً في الوظائف وطريقة العمل من خلال أربعة عناصر من شأنها أن تدفع الشركات والموظفين إلى التفكير بأسلوب مختلف في طريقة العمل، بحسب ريتشارد بالدوين، أستاذ الاقتصاد الدولي في معهد الدراسات العليا بجنيف، والذي لخصها بـ: إلغاء ملايين الوظائف، والتحول الرقمي، وغلاء المساحات المكتبية، وارتفاع الديون.

ويبقى السؤال: ما الوظائف التي قد تُستبدل بالموظفين عن بُعد والذكاء الاصطناعي؟ ويمكن الإجابة عن هذا السؤال بسؤال آخر: ما الأعمال التي لا يمكن أن يقوم بها الموظفون عن بعد؟

يرى بالدوين أنه من الواضح أن العمل الذي يتطلب معرفة محلية أو ثقافة محددة سيكون من الصعب أداؤه من قبل شخص يوجد خارج البلد. وهنا يبرز عنصر التواصل المباشر أو التواصل وجهاً لوجه. والتواصل غير الشفهي هو موضوع يدرسه علماء النفس على نطاق واسع. وتشير التجارب إلى أن أقل من 30% من المعلومات المتبادلة مصدرها الكلام المنطوق، والبقية هي تواصل غير شفهي. لذلك فإن بناء الثقة يكون دائماً أسهل عند التواصل المباشر، حيث إن الكذب بالكلمات أسهل من الكذب في الوجه. وهذا هو السبب في أننا نثق بالناس أكثر عندما يحدثوننا وجهاً لوجه. وصنف ألان بليندر قبل قرابة عشر سنوات الوظائف وفقاً للقدرة على إنجازها من الخارج، ووجد أن نحو 40% من الوظائف يمكن إنجازها عن بُعد. وكانت أقل القطاعات قابلية لنقل وظائفها إلى الخارج القطاعات التي تتطلب الحضور الجسدي للموظف: الوظائف في الفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، والبناء، والأنشطة الترفيهية، والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية. بينما شكلت الوظائف المهنية والعلمية والتقنية، وقطاعات المالية والصناعة والإعلام القطاعات الأكثر قابلية لنقل وظائفها إلى الخارج. وقد خلصت الدراسة الحديثة التي أجراها دينجل ونيمان (2020) إلى أن 37% من الوظائف الأمريكية يمكن إنجازها عن بُعد (خارج الولايات المتحدة).

لقد ظلت معظم وظائف قطاع الخدمات والوظائف المهنية في منأى عن آثار العولمة. إلا أن هذه الحقيقة باتت تتغير تدريجياً مع تقدم التكنولوجيا الرقمية. فمع انتشار جائحة كورونا، استثمرت المؤسسات والشركات خلال بضعة أشهر ما يعادل قيمة عشر سنوات من التحول الرقمي. وهو ما سيسرع التوجه نحو مزيد من المنافسة في قطاع الخدمات بين الموظفين التقليديين والموظفين عن بُعد المقيمين في مكان آخر في العالم، وأيضاً بين البرمجيات الروبوتية التي يمكن تنجز بعض الأعمال المكتبية.

وستكون الوظائف التي ستنجو من منافسة الموظفين عن بُعد هي الوظائف التي تتطلب تفاعلات وجهاً لوجه. أما الوظائف التي ستنجو من منافسة البرمجيات الروبوتية، فستكون الوظائف التي تعتمد على تلك الخصائص الفريدة التي تميزنا نحن البشر، مثل إصدار الأحكام والتعاطف والحدس والإبداع والفضول والقدرة على فهم تفاعلات معقدة بين مجموعات من البشر، أو ما يسميه علماء النفس «الإدراك الاجتماعي».

إلغاء ملايين الوظائف

لن تسعى الشركات إلى تعيين أشخاص جدد في جميع الوظائف التي تم تسريح العاملين فيها خلال أزمة كورونا. بل ستميل أكثر إلى أتمتة عدد من الوظائف بالاستعانة بروبوتات الدردشة، والمساعد الافتراضي، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وغيرها من الحلول التكنولوجية.

التحول الرقمي

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استثمرت الشركات أموالاً طائلة في تطوير بنيتها المعلوماتية لتسهيل العمل عن بُعد لموظفيها. هذا الأمر جعل الشركات تدرك أن هناك وظائف يمكن إنجازها عن بُعد بتكلفة أقل من خلال الاستعانة بموظفين مقيمين في البلدان ذات الأجور المنخفضة.

غلاء المساحات المكتبية

ارتفعت قيمة المساحة المكتبية كثيراً بسبب سياسة التباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها كورونا. وإذا كان هذا الارتفاع مؤقتاً، فإنه قد يستمر طوال فترة التعافي. وهذا أمر مهم للشركات التي ستواجه نفقات إضافية متعلقة بتعيين موظفين جدد، أو نفقات تعهيد الوظائف التي لا يمكن استرجاعها، أو تكاليف أتمتة الوظائف.

ارتفاع الديون

تعرضـت ميزانيـة الحكومـات والشركات لصدمة قوية جراء وباء كورونا، ويتوقع استمرار الخسائر الناجمة عن هذا الوباء خلال الشهور العديدة المقبلة. وهذا سيدفع الشركات لتقليص النفقات على المدى القريب والمتوســط. وسيساعـد استخــدام الموظفين عن بُعد والذكاء الاصطناعي في تقليص هذه النفقات.

ومع بدء الحياة فـي العودة إلى طبيعتها، على المؤسسات الحكومية والخاصة أن تفكر فــي نوع الوظائف التي تريد الاحتفاظ بها وعددها. وقد لا تستطيع المؤسسات العودة إلى طريقة العمل القديمة بالنظر إلى ما استثمرته من أموال لتطوير البنية المعلوماتية للعمل عن بُعد.