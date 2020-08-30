شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسد فجوة الطلب على الأرز باتفاق مع أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة التجارة العراقية أمس السبت إنها ستشتري أرزاً بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة لتوفير إمدادات برنامج المخصصات التموينية التابع لها. ويحتاج العراق بين مليون و1.25 مليون طن من الأرز سنوياً لدعم البرنامج. وفي مايو قالت الوزارة إن العراق لا يملك سوى 190 ألف طن من الأرز المتاح في المخازن وجددت مناشداتها لتخصيص المزيد من أموال ميزانية الدولة. (رويترز)

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