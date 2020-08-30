شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الهبوط خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات شركة «بيكر هيوز» الصادرة أول أمس الجمعة، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار 3 منصات في الأسبوع المنتهي أمس ليصل إلى 180 منصة.

في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بنحو 3 منصات خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 72 منصة.

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