شكرا لقرائتكم خبر 10 أيام لبدء تفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 10 أيام سيدخل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها حيز التنفيذ، حيث تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيرا من قبل وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، كما تم أخيرا اعتماد الأنظمة الأساسية الاسترشادية لجمعية الملاك وجمعية المجمع.

ويسهم النظام في تحسين البيئة العقارية وحوكمة العلاقة بين جميع أطراف العلافة ورفع مستوى جودة الخدمات ضمن الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.

وأوضح برنامج «مُلّاك» التابع لوزارة الإسكان في بيان له أن تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها «نظام مُلّاك الجديد» سيبدأ اعتبارا من 21 محرم الجاري (9 سبتمبر 2020)، منوّها إلى أنه يهدف إلى تيسير الأعمال في الجمعيات من خلال آلية وخطط لتسجيل كافة العقارات ذات الملكية المشتركة كجمعيات ملاك، والاستفادة من الخدمات الالكترونية في جمعيات الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين الاستثمارات في جمعيات الملاك - حسب ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات -، مما سيجعله أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية، كونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصا نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة. وذكر «مُلّاك» أن النظام الجديد يتيح فرص عمل جديدة في السوق العقاري، وكذلك دعم المنظومة العقارية عبر رفعه لمستوى الشفافية بين الملاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، الأمر الذي سينعكس على زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع.

وأكد «مُلّاك» على دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة ودورهم في إنشاء وتسجيل الجمعيات، إضافة لدورهم المهم في إدارة هذه الجمعيات في حالة جرى تعيينهم كمديرين لهذه العقارات.

5 ركائز لنجاح اتحاد الملاك

-01 الوعي بأهمية الأجزاء المشتركة وبحقوق الملاك حسب ما نص عليه نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

-02 حضور اجتماعات الجمعيات العمومية لحفظ حقك بالتصويت على قرارات الجمعية وضمان مستوى عال من الشفافية.

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-03 تحديد طرق التواصل بين الملاك وبين أعضاء مجلس الإدارة، وذلك ما توفره البوابة الالكترونية لبرنامج اتحاد الملاك.

-04 إنشاء استراتيجية واضحة للصورة التي سيكون عليها المجمع العقاري من قبل اتحاد الملاك ومشاركة جميع الملاك بذلك.

-05 تحديد أوجه الصرف حسب الخطط الموضوعة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة والالتزام بها، كما يلتزم الملاك جميعا بسداد الرسوم التي تم تحديدها من قبلهم في قتها.

مهام مجلس الإدارة

تعيين مدير اتحاد ملاك معتمد عبر المعهد العقاري السعودي.

اجتماع دوري بشكل شهري بين أعضاء المجلس وتوزيع المهام بين الأعضاء.

وضع قنوات اتصال مع أعضاء الاتحاد وأخذ آراء الملاك عن مدى رضاهم والاستماع إلى اقتراحاتهم.

متابعة أعمال مدير الاتحاد بشكل دوري.

الحرص على تقليل مصاريف الاتحاد قدر الإمكان مع المحافظة على مستوى الخدمة وتطويرها.

تفعيل الجانب الاجتماعي في الاتحاد من خلال إقامة فعاليات خاصة بالأسرة.

تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على أخذ دورات متخصصة في إدارة اتحاد الملاك.

مهام مدير الاتحاد

رسم خطة تطوير للمجمع لتحسين البيئة السكنية مثل دراسة المساحات المشتركة ومحاولة الاستفادة منها.

تفعيل الجانب الاجتماعي في الاتحاد من خلال إقامة فعاليات خاصة.

معرفة النزاعات الشائعة وكيفية إدارتها من خلال آليات التواصل المناسبة.

تسهيل عملية التواصل مع الملاك ومعرفة احتياجاتهم الطارئة والتفاعل معهم يساهم في كسب ثقتهم.

مراجعة الجهات الحكومية والشركات مقدمة الخدمات للأجزاء المشتركة في حال احتيج لذلك مثل المياة والكهرباء.

دور الملاك