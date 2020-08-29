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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت السعودية للكهرباء اتفاقية تمويل مشترك محلي بقيمة 9 مليارات ريال ( 2.4 مليار دولار)، مع سبعة بنوك محلية كبرى. ويمتد التمويل الموقع متوسط الأجل، لسبع سنوات، بدون ضمانات من البنوك .

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري أن التمويل جاء كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابيا على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدى الشركة.