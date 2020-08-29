الاقتصاد

السعودية للكهرباء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر للكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت السعودية للكهرباء اتفاقية تمويل مشترك محلي بقيمة 9 مليارات ريال ( 2.4 مليار دولار)، مع سبعة بنوك محلية كبرى. ويمتد التمويل الموقع متوسط الأجل، لسبع سنوات، بدون ضمانات من البنوك .

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري أن التمويل جاء كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابيا على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدى الشركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية للكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا