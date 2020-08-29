الأكاديمية المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف اختبارات المعهد المعتمد للتأمين في بريطانيا (CII) بمراكز الاختبارات التابعة للأكاديمية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها، حيث بدئ باستضافة 12 اختبارا مهنيا لمعهد (CII) التي تعد من أهم اختباراتهم المهنية الدولية والأكثر طلبا في المملكة وحول العالم، وسيساعد ذلك في رفع مستوى الاحترافية لدى الممارسين، ويؤدي بدوره إلى تنمية ونمو قطاع التأمين في المملكة. وأوضح المدير العام للأكاديمية المالية مانع آل خمسان أنه استمرارا لدور الأكاديمية في مجال تطوير الاختبارات المهنية لرفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين، فقد استضيفت الاختبارات المهنية، وذلك لمواكبة أهم التطورات التنظيمية والممارسات المهنية والمنتجات في صناعة التأمين بالمملكة.

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