الأكاديمية المالية

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وأوضح المدير العام للأكاديمية المالية مانع آل خمسان أنه استمرارا لدور الأكاديمية في مجال تطوير الاختبارات المهنية لرفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين، فقد استضيفت الاختبارات المهنية، وذلك لمواكبة أهم التطورات التنظيمية والممارسات المهنية والمنتجات في صناعة التأمين بالمملكة.
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