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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دور التطبيقات في دعم قطاع المقاولات، عنوان لقاء تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المقاولات، غدا، وذلك ضمن سلسلة لقاءات التعريف بالمنصات والتطبيقات. ويتناول اللقاء عدة محاور، منها آلية العمل في المنصات وأهدافها الرامية إلى دعم قطاع المقاولات من خلال نشر المعلومات الصحيحة وإرساء المبادئ المهمة في هذا القطاع الحيوي، وكيفية استفادة القطاع من المنصات والتطبيقات سواء في التسويق أو الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يسهل على المستفيد الوصول إليها، إضافة إلى دعم القطاع من خلال مواصلة العمل فيه وتطوير خدماته.

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