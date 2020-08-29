شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب تعقد ندوة عن معايير السلامة بمشاركة "سلامة الغذاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها في اتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين، ندوة بحضور د. حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتعريف بالهيئة ودورها، ولتوضيح و شرح الخدمات التي تقدمها للشركات بقطاع صناعة الحبوب.

وتقدمت غرفة الحبوب بعدد من المقترحات لهيئة سلامة الغذاء، في شأن آليات التعامل مع الهيئة، لتحقيق أفضل طرق تسهل على الشركات بقطاع صناعة الحبوب.

Advertisements

من جانبه، قال طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب، إن اللقاء يهدف إلى النهوض بصناعات الحبوب في كافة قطاعاتها، وسعياً من الغرفة إلى إطلاع أعضائها على كل جديد وحديث في مجال سلامة الغذاء والتأثير الايجابى للالتزام بمعايير السلامة والجودة على تنافسية المنتج المصري في الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية مما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيره على التجارة العالمية.

وكان مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية قرر، إرسال 4 حاويات مواد غذائية تتضمن دقيق ومكرونة إلى دولة لبنان الشقيقة، وذلك انطلاقاً من الدور المصرى الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التى تلم بها وحرص الغرفة على الوقوف مع الشعب اللبنان الشقيق فى ظل الأزمة التي تشهدها بلادهم حالياً، وذلك فى إطار التعاون والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفتح جسر جوى لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً.