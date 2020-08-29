شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. البصل يتراوح بين 1.5- 3.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اتحاد الغرف التجارية متابعة المعروض من السلع الرئيسية فى الأسواق المحلية بشمل يومى، وفقا لتقرير ممثلى الشعب المختلفة بالاتحاد والغرف التجارية على مستوى الجمهورية، حيث يمثل قطاع الخضروات والفاكهة واحدا من أكثر القطاعات التى حققت استقرارا خلال الأعوام الماضية.

وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف اليوم السبت 29-8-2020 استقرت فى سوق العبور للجملة، حيث سجل البصل 1.5– 3.5 جنيه، والكوسة تتراوح بين 4 – 6 جنيهات للكيلو، الطماطم تتراوح بين 1.75 – 3.5 جنيه.

وسجلت البطاطس 1.5– 3 جنيهات، والفاصوليا 27 – 35 جنيها، بينما سجلت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه 1 – 2.5 جنيه، وسجل الفلفل الرومى البلدى 2 – 3.5 جنيه، فيما سجل الفلفل الرومى الصوب 3 – 5.5 جنيه، والفلفل الحامى 1.5 – 3 جنيهات، والخيار البلدى تتراوح بين 3 – 5 جنيهات، والخيار الصوب 4 – 6 جنيهات، فيما سجلت البامية 12 – 18 جنيها فيما تراوح سعر الثوم 20 – 30 جنيها.

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وكانت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية رفعت تقريرها الأسبوعى إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول ؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق يعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كل الجهات على هدف واحد ، وهو المصلحة العامة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة إن توافر المعروض من كافة الأنواع سواء الخضروات أو الفاكهة انعكس إيجابيًا على الأسعار، وجعلها تنخفض في معظم الأصناف في الفترة الأخيرة، وبالتالى استقر السوق بشكل ملحوظ.