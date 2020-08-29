شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 862 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة 4 جنيهات، على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب مساء الجمعة إلى 1964 دولارا، ليواصل الذهب صعوده لليوم الثالث على التوالي.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 738.5 جنيه

عيار 21 سجل 862 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 985 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6896 جنيها

أوقية الذهب 1964 دولارا

انتعش الذهب ليرتفع أكثر من 1.5 % مساء الجمعة، بعد يوم من تراجع حاد، إذ انخفض الدولار الأمريكي وكشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفضا لفترة طويلة.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.7 بالمئة إلى 1960.72 دولار للأوقية (الأونصة)، لتصل مكاسب الأسبوع الحالي إلى أكثر من واحد بالمئة. كانت الأسعار انخفضت بما يصل إلى 2.2 بالمئة يوم الخميس بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2 % إلى 1971.40 دولار للأوقية.

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وقال ديفيد مادن، محلل السوق لدى سي.إم.ٍسي ماركتس، ”التراجع الكبير في العملة الأمريكية رفع الذهب.

”قال مجلس الاحتياطي إنه قد يسمح للتضخم بالارتفاع فوق هدفه البالغ 2% لبعض الوقت، يبدو أنهم سيبقون سياستهم النقدية في وضع التيسير البالغ، وهو ما سيدعم الذهب.“

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحملة العملات الأخرى، وتتجه العملة صوب أكبر خسارة أسبوعية لها بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو.

كان باول قال يوم الخميس، إن البنك المركزي سيعتمد متوسطا لهدف التضخم، مما يعني أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة على الأرجح حتى إذا ارتفع التضخم قليلا في المستقبل.

وارتفعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 27.53 دولار للأوقية، متجهة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة ليسجل 926.49 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2171.08 دولار للأوقية.