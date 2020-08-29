شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من المحمول تفقد 92 مليون دولار فى شهر واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من أجهزة تليفون الأفراد "الهواتف المحمولة" تراجعا كبيرا خلال شهر مايو الماضي، لتواصل بذلك منحنى التراجع الذي بدأ مع بداية العام الجاري 2020 بالتزامن مع تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على أسواق صناعة الهواتف المحمولة حول العالم.

وأظهرت بيانات الحكومية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الهواتف المحمولة بلغت نحو 56 مليونا و746 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 149 مليون و125 ألف دولار في شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 92 مليون و379 ألف دولار دفعة واحدة.

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وسجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا كبيرا في شهر مايو الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية بلغ نحو 254 مليونا و112 ألف دولار، مقابل 509 ملايين و333 ألف دولار في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 255 مليونا و221 ألف دولار.

وفي مارس الماضي تراجعت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة، وسجلت نحو 64 مليون دولار، مقابل 137 مليونا و961 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 73 مليون دولار.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.