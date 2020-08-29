سعد الصغير يرد على تنمر مدحت العدل: " أنت مش دكتور واللي أبوه علمه أحسن من اللي معاه شهادة"



رد الفنان سعد الصغير على السيناريست مدحت العدل، بعدما علق بشكل ساخر على فوز نادي المقاولون أمام نادي الزمالك، باعتباره من كبار مشجعي نادي الزمالك، بينما سعد الصغير من مشجعي نادي الأهلي وصاحب أغنية “بحبك يا حمار”.

ونشر سعد مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وقال: “لو راجل غلبان بيقول الكلام ده هنقول مش فاهم، لكن أنت راجل فاهم.. أنت عارف يا دكتور بحبك يا حمار اتقالت في سياق فيلم، لما تطلع وتعايرنا بيها يبقى إيه ده؟”.

وأضاف: “طب عارف إن شادية وشكوكو غنوا للحمار، أنت بتعمل تنمر وأنت دكتور، واللي أبوه علمه أحسن من اللي معاه شهادة، شوف بتتكلم عني إزاي، لكن أنا أبويا فلاح علمني متنمرش على حد، وأصلا أنت متعرفش حاجة في الكورة، لأنك مبتلعبش، لو فريقك مغلوب متعرفش تطلع تحلل وتقول مين اللي لعب وحش”.

وأردف: “لو بتعايرني يبقى أنت مش دكتور، نص فرقة الزمالك أنا اللي عاملهم فرحهم وبيحبوني موت لأني عمري ما أغلط فيهم، أنا دبلوم صنايع مبعرفش اقرأ بس أبويا علمني، وأنت اتعلمت بالورقة والقلم، حاول تتعلم من الكلام”.

ويعد مسلسل “ولاد إمبابة” هو آخر أعمال الفنان سعد الصغير، الذي شارك في الموسم الرمضاني الماضي، وعرض عبر شاشة قنوات “النهار”، وكان من بطولته مع الفنانة فريدة سيف النصر.

